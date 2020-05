Große Füße, großer Penis? Das sagen Expert*innen zu diesem Mythos

Okay, so viel zu den Studien. Aber wie wir wissen, lohnt es sich immer, sich auch die Meinung von Expert*innen einzuholen. Und genau deshalb habe ich mit der Sexexpertin Dr. Emily Morse gesprochen. Doch auch sie glaubt, dieser Mythos ist nicht wahr. „Wäre es nicht schön, wenn es so einfach wäre? Du könntest einen Mann nach seiner Schuhgröße fragen und wüsstest sofort, was in den Boxershorts auf dich wartet“, sagt sie. „Leider gibt es keinen Zusammenhang zwischen der Penislänge und der Schuhgröße. Außerdem macht dich ein großer Penis auch nicht gleich zu einem tollen Liebhaber. Wenn du guten Sex haben willst, dann lerne, was dich anturnt und habe viele Gespräche mit deinem Gegenüber.“