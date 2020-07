3 raffinierte Grain-Bowl-Rezepte, die superlecker & richtig sättigend sind

Das tolle an Getreide-Bowls ist, dass du diese Probleme bei der Zubereitung ganz leicht lösen kannst. Du magst es etwas crunchiger? Dann rein mit den Sonnenblumenkernen. Es fehlt dir eine spicy Note? Eine leckere Chillisoße sorgt für den gewissen Pepp. Die Bowls auf Getreidebasis sind variierbar und dabei auch noch so schnell zu machen, wenn du die Zutaten am Abend vorher vorbereitest – perfekt also, wenn du im Home Office eine kurze Mittagspause machen willst.