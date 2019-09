Ganni zeigt auf der CFW, wie Midiröcke jetzt gestyled werden

Das dänische Label Ganni ist inzwischen längst kein Geheimnis mehr unter Bloggern und Influencern, sondern ein Label, dass sich fest in der Modewelt etabliert hat. Was Ganni heute zeigt, wird morgen von den coolsten Modefrauen gefeiert. Das gilt auch für die gestrige Show in Kopenhagen. Denn da zeigte die Modemarke unter dem Motto Angel seine HW18 Kollektion.