9 Trendteile unter 35 €, die jetzt schon für Frühlingsgefühle sorgen

Zum Glück sind in den Onlineshops längst die neuen Kollektionen angekommen, die bei uns jetzt schon für Frühlingsgefühle sorgen. In Gedanken schlecken wir in Wickeltop, Streifenhose und mit Cat Eye-Sonnenbrille auf der Nase schon das erste Eis der Saison. Zum Monatsende haben wir in der Slideshow 9 Trendteile für euch, die das Budget nicht sprengen und die euch den März zumindest stylingtechnisch näher bringen.