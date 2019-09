Fast Fashion steht nicht nur für schnell konsumierbare Mode, sondern auch für das Einfangen unzähliger Trends auf einem Schlag. Und 2017 war ereignisreich. Auf Volants, folgte Cord, folgte Karo, folgte Atlethic. Es gab kaum was, was es nicht gab, auf Instagram präsentiert und für die Masse zugänglich gemacht wurde. Und so sehnt man sich zumindest modetechnisch immer öfter nach Trends vergangener Jahrzehnte. Denn diese prägten nicht nur ihre Zeit, sondern hielten meist auch länger als ein paar Monate.