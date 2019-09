Warum die neue Balenciaga-Kampagne das Stargefühl der Millennials anspricht

Kaum eine Marke trifft den Zeitgeist in den letzten Saisons so zielsicher wie Balenciaga. Chefdesigner Demna Gvasalia mischt die Branche nicht nur mit seinem Hype-Label Vetements auf, sondern begeistert jetzt mit der neuen Spring/Summer 2018 Kampagne für das französische Traditionshaus. Statt Shooting im Studio oder am Strand wurde die neue Kollektion vorm Pariser Store in der Rue Saint Honoré fotografiert. Die Szenen erinnern an Paparazzi-Bilder, in die sich vielleicht auch viele Millenials hineinversetzen können. Denn Stars sind dank Instagram mittlerweile eigentlich alle mit einer Reichweite über 500 Follower. Oder zumindest fühlen sich viele von uns so.