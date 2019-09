Kaum zu glauben, dass die erste Staffel Game of Thrones schon fast zehn Jahre her ist. Es war im Jahr 2011, als wir zusehen mussten, wie der gute Eddard “Ned” Stark seinen Kopf in King’s Landing verlor und Cersei Lannister Sex mit ihrem Zwillingsbruder hatte . Es folgten sechs weitere Staffeln voller Allianzen und Intrigen rund um den eisernen Thron. Nun steht die finale achte Staffel GoT an, die ab 15.04. exklusiv auf Sky zu sehen sein wird.