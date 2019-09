„Mama, wieso steht da ein Panzer vor unserem Haus?“ – G20 als Belastungsprobe

Seit Monaten beschäftigt uns Hanseaten nichts so sehr wie der G20-Gipfel. Eine undefinierbare Unsicherheit und Furcht vor dem, was da wohl so kommen mag, machte sich breit und schwebte unheilvoll über dem zweiten Juli-Wochenende. Krawalle waren absehbar, dass es zu weitläufigen Straßensperrungen kommt auch, aber was tatsächlich während der vergangenen Tage passieren sollte, war schwer vorstellbar. Ich wohne mit meinem Sohn zentral oberhalb der Landungsbrücken in der Hamburger Neustadt. Aber in Hamburg wohnt eigentlich fast jeder „zentral“, das heißt, alle umliegenden Orte sind innerhalb von 10 Minuten mit dem Rad zu erreichen – der Hauptbahnhof, die Schanze, Altona, der Hafen. Als Innenstädter sind wir Großveranstaltungen gewöhnt. Vor allem das massive Polizeiaufgebot hat unsere Stadt schon in den vergangenen Monaten geprägt: Es wurden nicht nur auf sämtlichen Zufahrtsstraßen schon seit geraumer Zeit endlose Polizei-Eskorten geprobt, nein, auch in der Luft und auf der Elbe wurden immer wieder Manöver exerziert. Ein Gipfeltreffen dieser Größenordnung in einer solchen Millionenstadt abzuhalten war keine gute Idee, das war den meisten Hamburgern schon vorher klar, auch wenn unser Bürgermeister da anderer Meinung war. Er hatte sich wohl erhofft, den Namen der Hansestadt in die Welt hinauszutragen – das ist ihm auch gelungen, allerdings sehr anders, als er sich das vorgestellt hat.