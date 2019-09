G20: Selfies machen, während um einen herum die Hölle ausbricht

Die Stimmung war unheimlich aufgeheizt, es herrschte komplettes Chaos. Das Skurrile war, dass es irgendwie an eine Party erinnerte, nur eben an eine sehr gefährliche. Unter die Autonomen hatten sich Krawalltouristen und jugendliche Halbstarke gemischt, es wurde getrunken und gefeiert. Die ganze Szenerie glich einer Art Riot-Festival. Sobald etwas in die Luft flog, wurde kräftig applaudiert. Bei jedem Fahrrad, das in Flammen aufgegangen ist, bei jedem Mülleimer, der gebrannt hat: Applaus, von Jung wie Alt. Und dabei haben die Leute sich dann auch noch selbst fotografiert oder gefilmt, so wie eben auch das Mädchen auf dem Foto.