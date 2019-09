So leben geflüchtete Mütter in Notunterkünften in Griechenland

Fotografin Myrto Papadopoulou folgt der Migration vieler syrischer Familien seit 2010 und begleitet sie bis in die Auffanglager und Notunterkünfte in Griechenland. Ihr Projekt „Breaking Waters“ konzentriert sich vor allem auf die Frauen, die Mütter, jene, die während der Flucht schwanger wurden und auf Booten, an Ufern oder in Notunterkünften und fremden Krankenhäusern in Syrien, der Türkei oder Griechenland gebären mussten.