Trendfrisuren im Herbst 2018: Diese Fotos nehmen unsere Redakteure mit zum Friseur

Es gibt nur wenige Dinge, die unser Wohlbefinden und Selbstbewusstsein in so kurzer Zeit pushen können wie ein Friseurbesuch. Mit fahler, trauriger Ausstrahlung betreten wir den Salon, mit leuchtenden Augen und gesund aussehendem Haar verlassen wir ihn wieder. Für ein komplettes Make-over entscheiden sich die meisten aber nur ein- oder zweimal im Jahr, und zwar besonders häufig im Herbst. Denn wenn sich die Blätter färben, haben auch wir Lust auf was Neues.