Warum es großartig ist, eine Freundin zu haben, die meine Oma sein könnte

Auch das Kennenlernen mit Bettina war herzlich. Ich las über diese Frau aus Hamburg, die in den 60ern ein internationales Topmodel war und vereinbarte ein Interview. Kurz darauf saßen wir in ihrer Küche aßen und tranken Weißwein. Jetz ist es so: Wenn sie in Berlin ist, besucht sie mich, wenn ich in Hamburg bin, besuche ich sie. Ich komme zu ihrer Vernissage (sie ist heute Malerin ) und sie kommt mit mir zum Hip-Hop-Konzert. Wir reden über Sex im Alter und Glaubenssätze. Wir sind nicht immer einer Meinung und doch schätzen wir die der anderen und denken uns gegenseitig in unsere Welten.