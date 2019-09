Lange vor Schiffer & Klum: „Ich war eines der ersten Topmodels aus Deutschland"

1968. Hippie-Glam à la Uschi Obermaier, Weltverbesserung à la Alice Schwarzer. Es gibt keine andere Jahreszahl, die mehr für den Kampf für Freiheit steht: Sexuelle Revolution, Bürgerrechtsbewegung, Vietnamproteste, der Ost-West-Konflikt – es brodelte weltweit und die Menschen gingen auf die Straße, um ihre Stimme zu nutzen, um ihre Zukunft selbst zu gestalten. Es ist auch 1968 als Studentin Bettina Hagen beschloss, ihre Zukunft selbst zu gestalten: Sie setzte sich in den Kopf, als Fotomodell das Studium zu finanzieren und bewarb sich direkt bei der Zeitschrift Brigitte. Absage. Ihr Typ sei in Deutschland nicht gefragt. Sie sei zu sehr der Pippi-Langstrumpf-Typ und könne es vergessen, hieß es in der Redaktion. Beim Casting erzählte ihr allerdings ein anderes Mädchen mit großen Augen von Paris, dass dort junge Frauen ganz andere Chancen hätten Fotomodell zu werden. Also buchte sich kurzerhand ein Ticket nach Paris und stellte sich bei Models International vor. In der renommierten Agentur kam sie sofort an, noch am gleichen Tag sollte sie nach Mailand fliegen und shootete ihr erstes Editorial. Alles was folgte, klingt wie der mondäne der Stoff eines Modefilms.