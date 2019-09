11 verspielte Bilder von Hintern (& andere NSFW Aufnahmen)

In unserer Slideshow seht ihr unsere Lieblingsbilder der Reihe Taking Back What's Ours. Mit diesen Aufnahmen will Armitage nicht nur verändern, wie Menschen ihre Körper wahr nehmen, sondern sie will die Betrachter auch zum Lachen bringen. „Ich hoffe, die Menschen lachen und sehen die Bilder nicht als zu ernsthaft an." sagt sie. „Körper können witzig und frech sein."