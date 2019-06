Wir leben in einer Welt, in der über vier Millionen Menschen aktiv den Hashtag #freethenipple auf Instagram verwenden und Cardi B in einem Musikvideo für alle sichtbar ein Baby stillt . Die Gesellschaft scheint sich langsam, aber sicher in Richtung Körperpositivismus oder zumindest -neutralismus zu bewegen – doch der Weg ist noch lang. Künstler*innen wie Poppy Thorpe tragen mit ihrer Arbeit einen Teil dazu bei, dass sich die Vorstellungen und Darstellungen von Schönheit verändern und sich nicht mehr ausschließlich nach dem Male Gaze richten.