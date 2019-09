„Für mich bitte nur Wasser“ – 5 Frauen erzählen, warum sie lieber nüchtern feiern

Dennoch: Nüchtern zu bleiben, wenn alle um einen herum trinken und feiern, kann schwer sein. Die Angst, dadurch als Spielverderberin zu gelten und deswegen nicht mehr auf Partys eingeladen zu werden oder am Ende vielleicht sogar Freund*innen zu verlieren bleibt – vor allem, bei Menschen die unter Angststörungen oder Depressionen leiden. Wie viele von uns haben schon gesagt, dass sie nicht mehr – oder zumindest nicht mehr so viel – trinken würden, wenn ihr gesellschaftliches Leben darunter nicht leiden würde? Weil wir immer so viel um die Ohren haben, scheinen After-Work-Drinks oder Partys die einzige Möglichkeit, Zeit mit Freund*innen zu verbringen. Und der Gedanke, das aufzugeben, ist gruselig. Wir haben alle unsere Laster und Bewältigungsstrategien, aber niemand sollte sich dazu gezwungen fühlen, Alkohol zu trinken!