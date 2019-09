Der Februar steht vor der Tür! Der Monat beginnt heftig, denn Mars und Pluto stehen in einem Quadrat zueinander. Diese denkbar ungünstige Konstellation betrifft alle Sternzeichen: Heute gilt es, tief durchzuatmen, die Ruhe bewahren und geduldig sein.

Aber keine Sorge, denn Hilfe ist schon auf dem Weg! Bereits am 7. treffen der Kommunikationsplanet Merkur und der feurige Mars in einem Sextil aufeinander und sorgen dafür, dass Bedürfnisse und Ziele nun klar kommuniziert werden können.

Am 19. tritt dann der Vollmond in die Jungfrau und hilft uns allen dabei, neue Pläne organisiert in die Tat umzusetzen. Nur einen Tag später, am 2o., startet der Geburtstagsmonat der Fische. Dieser Übergang wird uns helfen, eine tiefere Verbindung zu unserem Inneren aufzubauen.

Und wenn dann am 27. der Mars und die Sonne in einem Sextil zueinanderstehen, sind alle Weichen gestellt, um positiv und beschwingt in einen kreativen März zu starten!