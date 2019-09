Letztes Jahr fand WWD heraus, dass viele Marken mit ihrem EMV zu kämpfen haben, da er die Loyalität ihrer Kundschaft widerspiegelt. Doch Fashion Nova scheint hier den Dreh rauszuhaben. Obwohl die Marke noch kein Milliardenunternehmen ist, scheint das Potenzial dafür in Aussicht. Das ist zu einem großen Teil dem Influencer-Netzwerk zu verdanken, das Menschen anspricht, die sich von der Modeindustrie ausgeschlossen fühlen. Womöglich ist das das Geheimnis des Erfolgs der Marke. Oft arbeitet Fashion Nova mit Frauen zusammen, die genau so aussehen, wie die Frauen, die die Kollektionen kaufen. Dazu gehören viele People of Colour. Nielson hat in diesem Jahr herausgefunden, dass Konsument*innen Of Color besonders Black buyers, den Markt formen. „Unsere Umfragen zeigen, dass schwarze Konsumentinnen einen ‘Coolness-Faktor’ mitbringen, der bis in den Mainstream verstärkt wird,” sagte Cheryl Grace, Senior Vizepräsidentin des U.S. Gesellschafts- und Konsumverbunds von Nielsen im Februar. „Diese Zahlen zeigen, dass die Investitionen multinationaler Konzerne in Recherche und Entwicklung von Produkten, die eine vielfältige Zielgruppe ansprechen, sich tatsächlich lohnen.”