Ich weiß noch, als ich damals nach England ging, haben wir alle ein orangefarbenes Armband bekommen auf dem eine Notfall-Handynummer stand (ich glaub von einer Betreuerin der Uni). Am allerersten Abend ging ich in den Supermarkt, um mir was zum Dinner zu holen und da stand auf einmal eine junge Frau neben mir, die das gleiche Band trug. Wir lächelten uns an, fingen an zu quatschen, stellten fest, dass wir beide aus Deutschland kommen und auch noch in der gleichen Straße wohnten! So einfach habe ich noch nie in meinem Leben eine Freundin gefunden . Und das ist nur eine klitzekleine schöne Geschichte, die mir während meiner Erasmuszeit passiert ist. Aber bevor ich jetzt zu sehr ins Schwärmen komme, lasse ich vier Frauen zu Wort kommen, die ebenfalls eine Weile im Ausland studiert und gelebt haben. Was sie dort erlebt haben und was sie aus ihrer Reise (für's Leben) gelernt haben, erfährst du im Folgenden.