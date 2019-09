Neuanfang: Wie findet man eine beste Freundin? Geh es pragmatisch an!

In den vergangenen Jahren haben wir uns an beinahe jedem Mittwochabend gesehen. Manchmal bloss auf einen Drink, an anderen Tagen zu einem ausgedehnten Abendessen. Wir beschlossen, andere Expats, die auf der Suche nach Anschluss sind, zu integrieren. Einige dieser bewusst arrangierten Konstellationen hielten mehrere Monate, andere hielten Jahre. Mittlerweile sind wir zu dritt. Drei Frauen, die aus unterschiedlichen Ländern, Altersklassen und Jobs kommen. Drei Frauen, deren Bindung inzwischen weit enger ist als so manche familiäre Beziehung. Vielleicht ist es das – der Wunsch, eine Familie zu finden weit weg von der eigenen. Ein solcher Wunsch kann die Initialzündung sein, um das Projekt Freundschaft voranzutreiben, es anzupacken wie einen neuen Job, wie ein Haus, das gebaut werden soll, ein Zuhause, das man finden will. Am Ende muss es bei allem Pragmatismus selbstverständlich menschlich passen. Da hatten wir grosses Glück. Das wussten wir insgeheim vielleicht doch schon an jenem Abend in Italien.