Diagnose Eierstockkrebs: Mit 21 war mein Leben vorbei

Seren war dabei, ihr zweites Semester an der Salford University zu beginnen, als sie merkte, dass etwas nicht in Ordnung war. Als jemand, der gerne hart feierte, schob sie es darauf, dass sie zu viel ausgegangen und einfach ausgelaugt war. Seren lebte immer sehr gesundheitsbewusst, also feilte sie an ihrer Ernährung und ging wieder regelmäßig zum Sport, um, was auch immer sie aus der Bahn warf, gleich im Keim zu ersticken. Nur wurde es nicht besser. „Ich nahm zu und war dauernd aufgebläht“, sagt sie mir am Telefon. „Ich hatte außerdem fast drei Monate am Stück meine Periode, was echt komisch war.“