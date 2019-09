Es gibt Looks, in denen du dich ganz besonders wohlfühlst. Versuche immer, wenn du dieses warme Bauchgefühl hast, ein Spiegelselfie von deinem Outfit zu machen und mache am Ende des Monats einen fotografischen Kassensturz. Sneaker und Denim ist dein Ding? Super. Alles ist Kraut und Rüben, aber es ist immer was Rotes dabei? Rot it is then! Immer äußerst hoch geknöpft? Du magst es eben etwas gesitteter. Und nun schaue alle Looks noch einmal genau durch und gehe auch durch alle Teile, die noch immer in deinem Schrank hängen.