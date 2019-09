Aus dem Zeitschriftenregal schreien sie uns meist schon aus der Ferne an, „Die Must-Haves der Saison!“ oder „Die heißesten Trends des Sommers“. Problem: Trends kommen zwar gern, suchen aber in der Regel zeitnah auch wieder das Weite. Das Ergebnis: wieder ein Stapel Crop-Tops und Midi Röcke in deinem Schrank, um die du nach der euphorischen Trendwelle einen dezenten Bogen machst. Natürlich entwickelt sich die Mode jede Saison weiter. Aber eine Baggy Pants zu kaufen, nur weil sie gerade „der Shit“ ist, ist nicht immer die klügste, geschweige denn nachhaltigste Herangehensweise. Es hilft, dich bei jeder Anprobe zu fragen, ob dir das Teil im Laden gerade gefällt, weil es zu dir passt oder weil du das Gefühl hast, es mögen zu müssen. „Weil man das jetzt so trägt“ ist nämlich alleine betrachtet noch nicht Grund genug, etwas zu kaufen. Aus der geballten Trend-Ladung solltest du das auswählen, was eben deinen eigenen Look unterstreicht. Außerdem existieren unterschiedliche Trends zeitgleich, du kannst also nicht immer alles tragen und gut finden. Auch etablierte, stilsichere Modemenschen tragen selten all das auf einmal, was gerade auf Zeitschriftencovern zu finden ist.