Entgegen der allgemeinen Meinung brauchst du für ein buntes Outfit weder Mut, noch ein Zertifikat in Farbenlehre. Horche in dich hinein und wähle die Farbe oder Farben, die deine aktuelle Stimmung am besten unterstreichen und dir in Zeiten des Zweifels Kraft geben. Heute steht die gefürchtete Klausur an? Greife zum Pullover in Superheldinnen-Rot! Du bist über beide Ohren verliebt und weißt nicht mal mehr, wie du heißt, vor lauter Glück? Kombiniere deine Lieblingsfarben und -muster und lass deiner Verrücktheit freien Lauf!