Das Sonar Festival in Barcelona ist, wie die meisten Musikveranstaltungen, ganz anders als das so gehypte Coachella. Hier tanzen die Massen während des Tages draußen im Park und abends steppt man in den Hallen der Messe zu feurigen Beats von Diplo und Bonobo auf und ab. Es ist dunkel. Man sieht kaum Handys in der Hand. Hier und da erhellt eine glitzernde Wange den Raum, Hippie-Outfits, die sich vollends kultureller Merkmale amerikanischer Ureinwohnern entfremden und aneignen, kommen einem zum Glück nicht entgegen. Sich wohlzufühlen, darauf wird das Hauptaugenmerk gelegt – auch modisch. Den Druck ein perfektes Insta-Foto posten zu müssen, spürt man hier nicht. Wenig Gepose, mehr (Musik-) Genuss und mehr Sicherheit.