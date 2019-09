Desigual zeigt uns, wie wir mit bunten Looks den Winterblues besiegen

Unsere Farbwahrnehmung ist sehr eng mit unseren Emotionen verbunden. So wirkt zum Beispiel Blau beruhigend, Rot anregend und Gelb hebt unsere Laune. Sogar der deutsche Dichter Goethe beschäftigte sich Anfang des 19. Jahrhunderts in seiner „Farbenlehre“ unter anderem mit der Farbwahrnehmung des Menschen, was damals durchaus nicht ohne Kritik aufgenommen wurde. 200 Jahre später zweifelt niemand mehr die Macht von Farben auf die Psyche des Menschen an und Marketing- und Werbeabteilungen großer und kleiner Firmen, Restaurants, Geschäfte, die Mode- und Automobilindustrie, sie alle machen sich die Wirkung von Farben zunutze. Aber was die können, können wir schon lange.