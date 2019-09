Der neue Trend unter besten Freundinnen im Kreißsaal

Erst letztes Jahr hat Jools Oliver, Frau des Star-Kochs Jamie Oliver, den ältesten Töchtern, 13 und 14 Jahre alt, erlaubt bei der Geburt des fünften Kindes des Paares dabei zu sein. Ihnen wurde sogar erlaubt, die Nabelschnur durchzuschneiden, in was sie als „sehr emotionalen“ Moment beschreiben. Die Geschwister in den Kreissaal mit einzuladen ist ein „anwachsender Trend,“ so die BBC