Im Nachhinein weiß ich genau, dass ich versuchte, mir mit Geld zu ermöglichen, was ich mir selbst innerlich nicht gab oder geben konnte: Wahrheit. Immer wieder erdrückte ich jeden Zweifel an meiner Heterosexualität, indem ich dafür sorgte, dass ich keine Zeit hatte, um darüber nachzudenken – vor allem mit meiner ersten großen Liebe: dem Reisen. Meinen Kalender stopfte ich außerdem voller Festivals, Konzerte, Partys, Verabredungen. Ich gönnte mir ein brandneues Auto, ein edles Apartment, studierte nochmal, arbeitete die Wochenenden durch. Und reiste, reiste, reiste: Das Jahrzehnt vor meinem Coming-out war die Ära des Reisens. Ich ließ mir in über 50 Ländern einen neuen Reisepass-Stempel verpassen, verlagerte meinen Wohnsitz zweimal ins Ausland, und gab dabei insgesamt über 65.000 Euro aus. Das ist mehr als ein Viertel von dem, was ich in diesem Jahrzehnt insgesamt verdiente.