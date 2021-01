Mon coming out m’a permis de rétablir une relation saine avec l’argent

Je n'avais rien à prouver. Je voulais juste vivre une belle vie et passer du temps avec ma copine et celles et ceux que j'aime. Et c'est là que j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'apprendre à tenir un budget, de lire I Will Teach You To Be Rich ou à travailler tous les week-ends pour gagner plus d'argent. J'avais simplement besoin de me faire confiance.