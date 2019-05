Ob Valentinstag, Date Night, Hochzeit, Geburtstag oder einfach nur so: Wenn es etwas schicker sein soll, du aber keine Lust auf eine fancy Hochsteckfrisur hast, ist der Chignon die perfekte Lösung für dich. Er ist klassisch und elegant, kann aber auch ganz einfach mit Bobby Pins aufgepeppt werden. Aber das Beste an der zeitlosen Frisur ist, du kriegst sie problemlos auch allein hin. Einen teuren Friseurbesuch kannst du dir also getrost sparen.