Jetzt singt Serena Williams für die Brustkrebsvorsorge (& das so gut, wie sie Tennis spielt)

Pustekuchen! Und was mich besonders wachgerüttelt hat, war die Tatsache, dass ich selbst zu einer vorbelasteten Gruppe gehöre – meine Oma erkrankte in ihren Vierzigern an Brustkrebs. Ich bin also davon ausgegangen, dass ich einigermaßen informiert bin, was dieses Thema angeht. Die Zahlen haben mich jedoch ordentlich wachgerüttelt und fast schäme ich mich ob meiner Ignoranz gegenüber einer der häufigsten Todesursachen für Frauen in Deutschland.