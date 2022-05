Ich hoffe, Bridgerton ändert in Staffel 3 dieses Detail aus dem Buch

Zwölf Kilo sind es, um genau zu sein, und obwohl Penelope immer noch als leicht übergewichtig beschrieben wird, fällt sie Colin erst nach ihrem Gewichtsverlust so richtig auf. Das ist ein klassisches Beispiel für fatphobia, die Diskriminierung dicker Menschen . (Lasst uns an dieser Stelle einfach mal darüber hinwegsehen, dass Figuren wie Penelopes in der Regency-Ära , in der die Serie spielt, eigentlich sogar den Schönheitsstandards entsprachen.) Sowohl in den Büchern als auch in der Serie wird Penelope immer wieder für ihr Gewicht verspottet und gilt deswegen auf dem Londoner Heiratsmarkt als nicht begehrenswert. Durch dieses Zusammenspiel wird sie zu Lady Whistledown, dem „Bösewicht“ der Serie. Ganz klar: Wenn niemand eine Frau daten will, sollte sie die erfolgreichste Tratsch-Kolumne der ganzen Stadt schreiben.