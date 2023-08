Deshalb bin ich ehrlich, wenn es um kosmetische Eingriffe geht

„Generell sehe ich alles, was ich in den sozialen Medien von Influencer:innen und Prominenten sehe, mit einer gewissen Vorsicht“, sagt Megan. „Das kann daran liegen, dass ich in der Branche arbeite und mich gut auskenne, oder einfach daran, dass ich mit Social Media aufgewachsen bin.“ Megan fügt hinzu, dass es für sie so normal geworden sei, ästhetische Eingriffe im Internet zu sehen, dass sie mittlerweile desensibilisiert sei. „Ich erwarte einfach, dass ich so etwas zu sehen bekomme und gehe davon aus, dass Influencer:innen und Prominente sich alle haben behandeln lassen. Ich fühle mich besser, wenn ich weiß, was im echten Leben passiert und was nicht.“