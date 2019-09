Auch Katharina Hingst, die Regisseurin des obigen Shortfilms, weiß noch genau, wann sie zum ersten Mal blutete: „Ich erinnere mich noch sehr gut an meine erste Periode. Sie kam unerwartet und völlig unspektakulär am Morgen des 11. Januar 1999. Ich war 11 Jahre alt und hatte gerade mein erstes Tamagotchi gekillt, als mich Mutter Natur zur Frau werden ließ. Das Blut in meiner Unterhose nahm ich relativ entspannt hin, denn ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon so viel BRAVO gelesen, dass ich bestimmt den ein oder anderen Dr. Sommer-Urlaub mit meinem Taschengeld finanziert hatte und konnte stolz behaupten, genau zu wissen, was da mit mir geschah. Entschlossen und auch irgendwie etwas beschämt kramte ich in den Sachen meiner Mutter und fand eine Slipeinlage, die ich mir erstmal zurecht montierte. Ich glaube, ich habe nur meiner besten Freundin erzählt, dass ich meine Tage bekommen hatte und mich eigenständig mit Always Ultra – die ich schon von Tic Tac Toe kannte – bei Rossmann eingedeckt. Alles also nicht so dramatisch, wie man meinen könnte. Das Blut hatte ich schnell unter Kontrolle. Allerdings hatte ich damals keine Ahnung, dass mit der Periode auch mein Hormonhaushalt neu gemischt wurde. So wurde ich, ohne es bewusst zu erleben, über Nacht vom kindlichen Engel zu Satans Tochter. Das war der Beginn einer sehr anstrengenden Pubertät zwischen Wutausbrüchen und Heulkrämpfen, die bis heute noch treue Wegbegleiter sind. Leider wusste ich damals nichts von PMS und war der festen Überzeugung einen psychischen Schaden zu haben, was mir und meinem Umfeld den Alltag oft sehr erschwert hat.“