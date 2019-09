Im Normalfall arbeitet sie drei Wochenenden pro Monat, eins ist obligatorisch frei. Und das wird genossen und gehört nur uns. Man nimmt sich grundsätzlich viel intensiver Zeit füreinander, wenn man sich so wenig sieht, schätzt die gemeinsamen Momente besonders. Das geht in anderen Beziehungen vielleicht oft ein wenig verloren. Wenn ich zum Beispiel weiss, dass sie frei hat, dann mach ich immer früh Feierabend. Wir sind dann an der frischen Luft, gehen mit unserem Hund Mischa spazieren und führen sehr lange und tiefgründige Gespräche. Anders als viele Paare gehen wir auch mal spontan unter der Woche romantisch essen. Es hat ja auch seine Vorteile, denn unter der Woche gibts viel weniger Leute in den Restaurants als am Wochenende.