Eine gute Freundin ist Gold wert. Sie ist für dich da, baut dich in schwierigen Zeiten auf und hat dich gerne - obwohl du vielleicht sogar ein bisschen einen an der Klatsche hast. Doch dann gibt es auch noch den Typ Freindin: eine Mischung aus Freundin und Feindin. Diesen Frauen kommt es ganz gelegen, wenn es in deinem Leben mal nicht so rosig läuft. Und wenn dann doch alles super ist, drücken sie dir dennoch einen Spruch. Das musste ich jetzt am eigenen Leib erfahren.