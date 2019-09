30 Fotografinnen, die die Modebranche verändern werden

„Das Konzept des weiblichen Blicks nervt mich total. Oft fühlt es sich so an, als ob Firmen die Erwartungen ihrer Personalabteilungen erfüllen wollen und das finde ich nicht gut. Die Situation profitiert auch nicht davon, wenn man Frauen extra hervorhebt und sie dann in eine neue Box gesteckt werden. Als ob Frauen nur Pastelltöne, Glitzer, Früchte, Vaginas, Zyklus-Kunst, Nacktheit und irgendwas wie Petra Collins fotografieren. Und ich liebe ihre Arbeit. Ich bin trotzdem davon genervt, weil mich diese Fotografie nicht anspricht. Trotzdem werde ich von Marken für genau so etwas angefragt. Es gibt so viele Arten Frau zu sein und Weiblichkeit zu erleben. Wir brauchen Raum, um das in Bildern zeigen zu können, damit wir uns als menschliche Wesen besser verstehen können.”