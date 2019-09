Steven Meisel fotografiert für Zara & ich will trotzdem nicht shoppen

Vielleicht liegt es daran, dass Schwarz-Weiß-Ästhetik mich nicht mehr bewegen kann, weil ich meistens schon gefühlt 1373 bunte Instagrambilder gesehen habe, bevor ich überhaupt aufgestanden bin. Die komplett farblose Genesis-Ausstellung des Naturfotografen Sebastião Salgado, die ich letztes Jahr in New York gesehen habe, ist mir aber dennoch in lebhafter Erinnerung geblieben. Am Look der Bilder kann es also nicht allein liegen.