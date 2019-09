Berlin ist so frei: Die Designer der Hauptstadt feiern Stilmix ohne Grenzen

"Liberate Fashion" ist das Motto der MBFW in der Spring/Summer 2019 Saison. Aber wer hat der Mode eigentlich die Freiheit genommen? Sie sich selbst vielleicht? Irgendwo zwischen „Die richtige Bluse für jedes Alter“, Spanx und spitzen bis beleidigenden Kommentaren von Anna Wintour ist die Rolle der Mode als Ausdruck der Persönlichkeit auf der Strecke geblieben. Dabei bestimmt heute niemand mehr, was geht und was nicht. Es sei denn, man hält sich wirklich noch an die üblichen Institutionen, die gefühlt seit den 50er Jahren die immer gleichen Looks und Maßstäbe wiederholen.