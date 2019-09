So landete de Kroon an dem Ort, von dem alle Nachwuchsmodels träumen: in New York. Sie modelte für Elle und Nylon, trug Chanel bei Fotoshootings, wurde von Topshop und Zalando gebucht. Doch trotz aller großen Hoffnungen konnte das Modeln die junge Holländerin nie erfüllen. Also wandte sie der Traumwelt den Rücken zu, ging zurück in ihre Heimat und entschied sich für ein Philosophiestudium, das ihr die Möglichkeit ließ nebenbei ihrer Reiseleidenschaft nachzugehen. Weg vom Luxus, hin nach Indien, Äthiopien und Nepal.