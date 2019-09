5 Beauty-Looks der Berlin Fashion Week & wie du sie unter 5 € nachmachen kannst

So schnell wie sie begonnen hat, ist die Berlin Fashion Week auch wieder vorbei. In Erinnerung bleiben uns aber nicht nur gelungene Kollektionen, sondern auch Beauty-Looks, die wir am liebsten direkt nach der Show zur Schau tragen würden. Zum Glück müssen wir da nicht so lange warten, wie auf die neuen Entwürfe für Spring/Summer 2019, denn die Make-ups von Marina Hoermanseder oder William Fan kannst du direkt heute nachschminken.