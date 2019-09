Warum & wie du anfangen solltest, deine Beckenbodenmuskulatur zu trainieren

Du kannst den Beckenboden auch mehrfach hintereinander anspannen – vielleicht schon mal was vom „Gänseblümchen pflücken” mit der Vagina gehört – oder ganz langsam an- und entspannen – hier sprechen manche von „Fahrstuhl fahren“. Die Übungen kannst du drei oder vier Mal am Tag machen und zwar so gut wie überall! Am Schreibtisch beim Arbeiten, auf dem Sofa beim Netflixen oder an der Haltestelle, während du auf den Bus wartest. Solltest du am Anfang Angst haben, es könnte beim Lockerlassen doch etwas heraustropfen, dann mach die Übungen doch einfach auf der Toilette – aber, wie schon gesagt, nicht zum Unterbrechen des Urinstrahls, sondern nachdem du die Blase entleert hast.