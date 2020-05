Wenn du dich für einen Farbstoff entschieden hast, gib ihn einfach in eine Spritzflasche oder einen Topf oder Eimer mit warmem Wasser und mische ihn zusammen. „Ich mag es, wenn die Farben etwas ungleichmäßig und komplex sind, also mische ich das Rot mit etwas Grün und anderen Farben, damit das Ergebnis etwas erdiger, unerwarteter und nicht so hell und perfekt ist“, meint Tung.