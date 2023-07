„Barbiecore“: Hyperfeminine Mode, ohne Männern gefallen zu wollen

Auch im Film trägt Robbie eine Vielzahl von Outfits, die wir von Barbies aus der Vergangenheit kennen und uns an kindlichen Spaß zurückerinnern. Vielleicht war genau das die Absicht der Regisseurin des Films, Greta Gerwig, die in ihrer kurzen Regiekarriere mit Filmen wie Ladybird und Little Women bereits bewiesen hat, dass es uns Geschichten von Frauen über Frauen erlauben, in deren menschliches Innerstes hineinzuschauen. (Ironisch, wenn man bedenkt, dass Robbie hier einen der berühmtesten Plastikgegenstände der Welt spielt.) Die australische Schauspielerin in neongelben Inlinern und einem 80er-Einteiler à la Jane Fonda herumskaten zu sehen, schreit so viel mehr nach Spaß als alle anderen weiblichen Charaktere , die wir in letzter Zeit auf der großen Leinwand präsentiert bekommen.