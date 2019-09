Billy & Malm: Junge Eltern benennen ihre Kinder jetzt nach Ikea-Möbeln

Der Name begleitet den Menschen ein Leben lang. Etwas, was man über Ikea-Möbel wie das Billy-Regal nicht unbedingt sagen kann. Obwohl mein Malm-Bett erstaunlich viele Umzüge mitgemacht und sich bei jedem Mal doch irgendwie wieder zusammenbauen lassen hat – selbst mit einer Schraube weniger. So weit Babynamen und das schwedische Möbelhaus eigentlich auseinanderliegen mögen, kommen sie sich nun doch etwas näher – dank junger Eltern, die sich beim Shoppen von Kindermöbeln und Krimskrams in den Ausstellungsräumen des Einrichtungsriesens inspirieren lassen und ihren Nachwuchs Elly (4-er Pack Geschirrtücher) nennen. Zwar liegen skandinavische Namen schon länger im Trend, doch der Ikea-Faktor ist neu. So werden schon bald Billy und Pax Kita-Gangs auf der ganzen Welt anführen.