Das passiert, wenn man seine eigenen Produkte heimlich bei Ikea verkauft

Lennart Rieper ist Gründer und war sogar schon bei „Die Höhle der Löwen“ zu sehen, wo er zusammen mit seinen Geschäftspartnern das innovative Sporthandtuch Towell pitchte und einen Millionendeal an Land ziehen konnte. Der nächste Coup seiner Ideenagentur Thinks ist ein Gymnastikball, den man sich gerne ins durchgestylte Büro stellt. Den Stryve Ball gibt es in mehreren Designs, nur nicht im typischen Gummi-Look. Die Plüschvariante in Weiß passt perfekt in ein Ikea-Wohnzimmer, so der Gedanke. Also schnappte sich der Hamburger eine Freundin sowie Kamera und fuhr mit ihr in eine Hamburger Filiale, um den Ball dort zu positionieren. Das Duo war extrem gut vorbereitet und hatte sogar die Verpackung im Lager platziert und das typische, lange Schild nachentworfen und am Produkt befestigt.