strongissexy: Wie eine Lifestyle-Bewegung die Modelbranche aufgerüttelt hat

Das Internet ist der Ort, wo Trends gesetzt und Karrieren außerhalb von Sportmodelagenturen geboren werden. Fitte Menschen werden dank Instagram und Co Influencer und Fitnessmodels. So wie Pamela Reif, der deutsche Instagram-Star der Sportszene. Mit mittlerweile 3,1 Millionen Abonnenten hat sie längst das Hobby zum Beruf gemacht; Terminkalender und Einkommen sind ebenfalls sportlich. „Und dafür möchte ich andere auch begeistern. Bei mir war es so, dass ich durch den Sport gelernt habe, mich in meiner eigenen Haut wohler zu fühlen. Auch in dieser Hinsicht kann man sich gerne bei mir inspirieren lassen“, sagt sie kürzlich in einem Interview für Die Welt.