Eine Win-Win-Situation, so würde man die Sendung „Die Höhle der Löwen" in der Wirtschaft bezeichnen: Die Startup-Show ist der Quotenhit des Fernsehsenders Vox, allein gestern haben wieder 2,8 Millionen Deutschen eingeschaltet, für Gründer ist es eine Plattform und im besten Fall ein Investorfund. Gestern Abend zitterte eine Frau aus Berlin mit: Die 37-jährige Jennifer Browarczyk hat das Unternehmen Foreverly gegründet, eine Online-Marktplatz für die Hochzeitsplanung.Etwa 400.000 Hochzeiten werden in Deutschland im Jahr gefeiert, im Durchschnitt werden laut Browarczyk rund 20.000 Euro für den großen Tag ausgegeben – ein großer Markt also, den sie und ihr Team da digitalisieren wollen. 2013 kam die Idee, weil die Gründerin an der Planung der Hochzeiten der beiden Schwestern verzweifelte. Heute steht das Unternehmen, doch die Ausgaben sind noch deutlich höher als die Einnahmen. Um das Projekt langfristig profitabel zu machen, sprach sie im Kölner Fernsehstudio vor den Investoren Judith Williams, Jochen Schweizer, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel oder Frank Thelen vor.„Ich brauche 150.000 Euro und bin bereit fünf Prozent meiner Firma abzugeben", sagte sie vor den Finanzlöwen. Die Kameras, das Licht, die fünf Investoren, die Aufregung – es ist nicht einfach in einer Fernsehshow zu pitchen: „Mir war wichtig, dass ich authentisch rüberkomme und man versteht, wer ich bin. Ein Geldgeber investiert nicht nur in die Idee, sondern auch in den Gründer", erzählt sie im Gespräch mit Refinery29.„Ich habe zum Teil harte Kritik bekommen, mein Business-Modell kam nicht bei allen so gut an. Das verstehe ich, denn ich höre oft Kritik, weil viele Leute nicht wissen, wie man die Hochzeitsbranche digitalisieren soll", so die Berlinerin. Und dann auch noch die Sprachbarriere, denn Jennifer ist in Amerika aufgewachsen. In Stresssituationen kann da schon mal ein deutsches Wort falsch verstanden werden: Ich war kurz "lost in Translation”. Eine Idee in einer anderen Sprache zu pitchen und dann noch vor der Kamera, hat mich ganz schön nervös gemacht.” Die Nerven lagen blank und Jen weinte vor der Kamera.