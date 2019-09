Auf den illustrierten Rezept-Postern befinden sich die Umrisse der jeweiligen Zutaten, die für das Gericht benötigt werden. Ihr braucht also nur die richtigen Zutaten und könnt diese dann auf die für das jeweilige Lebensmittel vorgesehenen Flächen legen – im Prinzip funktioniert das Ganze also wie ein Puzzle. Wenn sich alle Zutaten am richtigen Platz befinden, wird das Papier einfach zusammengerollt, in eine Backform gelegt und in den Ofen geschoben. Und fertig ist euer Menü!