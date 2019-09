Welche Zahl oder welcher Fakt bezogen auf den Zyklus hat dich selbst überrascht?

Im Zuge der Entwicklung haben wir viele Studien ausgewertet.​ ​Besonders ​interessant f​inden​ wir Ansätze, die sich auf Ernährung und Fitness im Zusammenspiel mit dem Zyklus bez​iehen.​ Das ist der Grund, weshalb wir einen Health Coach in die App integriert haben, der passend zur Zyklusphase individuelle Tipps liefert. Wir haben festgestellt, dass der weibliche Hormonzyklus die körperliche Fitness beeinflusst. In der ersten Hälfte des Zyklus - also vor dem Eisprung - sind Frauen viel leistungsstärker als in der zweiten Hälfte. Es macht also Sinn, seinen Trainingsplan der Formkurve anzupassen. Das Gleiche gilt für die Ernährung, da der Körper in den vier Zyklusphasen unterschiedliche Bedürfnisse hat. Durch eine „Ernährung nach Zyklus" können z. B. hormonbedingte Stoffwechselstörungen reguliert werden, die bei manchen Frauen sogar zu Unfruchtbarkeit führen. Das sind natürlich sehr spezielle Fälle. ​Wir denken​ aber grundsätzlich​, dass sich Frauen nicht einfach mit den Auf und Abs zufrieden geben müssen, sondern durch kleine „Zyklus Hacks" ihr Wohlbefinden optimieren können. ​Der Health Coach ​ist also ​eine Hilfe, die Zyklus-Ziele natürlich zu erreichen.